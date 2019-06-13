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13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба

Британский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за сумму не меньшую € 170 млн. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Источник: AP 2019

Главным претендентом на чемпиона мира в составе сборной Франции является мадридский «Реал». Другими клубами, желающими заполучить футболиста является «Ювентус» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отговорил клуб от покупки Кристиана Эриксена ради трансфера Погба. Сам же Поль дал своё согласие на переход в «Ювентус».

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 13 голов (7 — с пенальти) и отдал 9 результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действует до лета 2021 года.

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