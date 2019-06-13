«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба

Главным претендентом на чемпиона мира в составе сборной Франции является мадридский «Реал». Другими клубами, желающими заполучить футболиста является «Ювентус» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отговорил клуб от покупки Кристиана Эриксена ради трансфера Погба. Сам же Поль дал своё согласие на переход в «Ювентус».