«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба
Британский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за сумму не меньшую € 170 млн. Об этом сообщает Daily Mirror.
Британский «Манчестер Юнайтед» готов отпустить полузащитника Поля Погба в другой клуб за сумму не меньшую € 170 млн. Об этом сообщает Daily Mirror.
Главным претендентом на чемпиона мира в составе сборной Франции является мадридский «Реал». Другими клубами, желающими заполучить футболиста является «Ювентус» и «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отговорил клуб от покупки Кристиана Эриксена ради трансфера Погба. Сам же Поль дал своё согласие на переход в «Ювентус».
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В минувшем сезоне 26-летний хавбек провёл 35 матчей в