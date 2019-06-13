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13:31 (мск), источник: Газета.Ру

Жена Мертенса не отпустила форварда «Наполи» в Китай

Супруга форварда неаполитанского «Наполи» Дриса Мертенса Катрин Керкхофс не отпустила футболиста в Китай. Об этом сообщает Tuttonapoli.

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Источник: AP 2019

Бельгиец ожидал трансфера в один из китайских клубов.

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«Помню, как Дрис сказал мне, что, после жертвы в виде одного или двух сезонов в Китае даже наши внуки будут обеспечены. Но я знаю, что в Китае мы не будем счастливы. Понимаете, нам нужна социальная жизнь, нам нравится солнце и пейзажи. Год длинный и все может испортиться. Я ничего не имею против тех, кто принимает подобные предложения. Просто я, к счастью, заставила Дриса задуматься», — приводит слова Керкхофс источник.

В завершившемся сезоне Серии А 32-летний нападающий провел 35 матчей, ставший автором 16 голов и 11 результативных передач.

Бельгийский футболист стал третьим бомбардиром в истории клуба из Неаполя.

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