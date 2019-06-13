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12:46 (мск), источник: ТАСС

Плей-офф за место в Лиге Европы будет проводиться в чемпионате Украины с сезона-2019/20

ТАСС, 13 июня. Плей-офф за путевку в Лигу Европы с участием четырех команд будет проводиться в чемпионате Украины по футболу начиная с сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги (УПЛ).

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Источник: AFP 2019

По итогам первенства Украины прошлого сезона первые две команды пробились в Лигу чемпионов, третья, четвертая и пятая — в Лигу Европы. Теперь в Лигу Европы попадут третий и четвертый клубы чемпионата, а еще одна путевка будет разыграна в плей-офф с участием команд, которые займут места с пятого по восьмое.

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Плей-офф будет состоять из двух одноматчевых раундов. В полуфиналах пятая команда сыграет на своем поле с восьмой, а шестая — с седьмой. В финале хозяином поля будет команда, занявшая в чемпионате более высокое место. Если путевку в Лигу Европы завоюет победитель Кубка Украины, не пробившийся в еврокубки по итогам чемпионата, то в матчах плей-офф сыграют команды, занявшие места с четвертого по седьмое.

В сезоне-2018/19 чемпионом Украины стал донецкий «Шахтер», который напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов завоевало киевское «Динамо». На третьем месте расположилась «Александрия», попавшая в групповой этап Лиги Европы. В квалификации Лиги Европы выступят «Мариуполь» и луганская «Заря».

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