Плей-офф за место в Лиге Европы будет проводиться в чемпионате Украины с сезона-2019/20

Источник: AFP 2019

По итогам первенства Украины прошлого сезона первые две команды пробились в Лигу чемпионов, третья, четвертая и пятая — в Лигу Европы. Теперь в Лигу Европы попадут третий и четвертый клубы чемпионата, а еще одна путевка будет разыграна в плей-офф с участием команд, которые займут места с пятого по восьмое.

Плей-офф будет состоять из двух одноматчевых раундов. В полуфиналах пятая команда сыграет на своем поле с восьмой, а шестая — с седьмой. В финале хозяином поля будет команда, занявшая в чемпионате более высокое место. Если путевку в Лигу Европы завоюет победитель Кубка Украины, не пробившийся в еврокубки по итогам чемпионата, то в матчах плей-офф сыграют команды, занявшие места с четвертого по седьмое.