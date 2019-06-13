Плей-офф за место в Лиге Европы будет проводиться в чемпионате Украины с сезона-2019/20
ТАСС, 13 июня.
ТАСС, 13 июня.
По итогам первенства Украины прошлого сезона первые две команды пробились в Лигу чемпионов, третья, четвертая и пятая — в Лигу Европы. Теперь в Лигу Европы попадут третий и четвертый клубы чемпионата, а еще одна путевка будет разыграна в
В сезоне-2018/19 чемпионом Украины стал донецкий «Шахтер», который напрямую пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Серебряные медали и путевку в квалификацию Лиги чемпионов завоевало киевское «Динамо». На третьем месте расположилась «Александрия», попавшая в групповой этап Лиги Европы. В квалификации Лиги Европы выступят «Мариуполь» и луганская «Заря».