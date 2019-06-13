МЮ и «Челси» сыграют в первом туре чемпионата Англии по футболу сезона-2019/20
ТАСС, 13 июня. Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в рамках первого тура нового сезона Английской
ТАСС, 13 июня. Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в рамках первого тура нового сезона Английской
В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли в первом туре в сезоне-2004/05. Это был первый матч в чемпионате Англии для Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Челси». В нем «Челси» одержал победу со счетом 1:0. По итогам того чемпионата команда из Лондона стала победителем турнира.
Сезон-2019/20 в чемпионате Англии откроется матчем победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля» и «Норвича», который состоится 9 августа. Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Вест Хэмом», а финалист Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу», вышедшую в Английскую
Сезон-2019/20 завершится 17 мая 2020 года.