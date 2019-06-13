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14:18 (мск), источник: ТАСС

МЮ и «Челси» сыграют в первом туре чемпионата Англии по футболу сезона-2019/20

ТАСС, 13 июня. Футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Челси» встретятся в рамках первого тура нового сезона Английской премьер-лиги, матч пройдет 11 августа в Манчестере. Календарь турнира опубликован на официальном сайте Английской премьер-лиги.

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В последний раз «Манчестер Юнайтед» и «Челси» играли в первом туре в сезоне-2004/05. Это был первый матч в чемпионате Англии для Жозе Моуриньо на посту главного тренера «Челси». В нем «Челси» одержал победу со счетом 1:0. По итогам того чемпионата команда из Лондона стала победителем турнира.

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Сезон-2019/20 в чемпионате Англии откроется матчем победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля» и «Норвича», который состоится 9 августа. Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Вест Хэмом», а финалист Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу», вышедшую в Английскую премьер-лигу по результатам плей-офф Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии). Также в первом туре пройдут матчи «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» — «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» — «Эвертон», «Лестер» — «Вулверхэмптон», «Уотфорд» — «Брайтон» и «Ньюкасл» — «Арсенал».

Сезон-2019/20 завершится 17 мая 2020 года.

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