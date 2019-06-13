СМИ: Новый тренер «Левски» решил отказаться от услуг Сейдахмета
Следующим игроком, который покинет болгарский футбольный клуб «Левски», станет Еркебулан Сейдахмет. Об этом пишет «Топспорт».
Следующим игроком, который покинет болгарский футбольный клуб «Левски», станет Еркебулан Сейдахмет. Об этом пишет «Топспорт».
Как стало известно изданию, новый тренер «синих» Петар Хубчев решил отказаться от услуг атакующего игрока. Учитывая, какую зарплату он получает в «Левски», в клубе решили, что игроку будет лучше вернуться в «Уфу».
Сейдахмет перешел на правах аренды в «Левски» в феврале. Однако ему не удалось пробиться в основной состав
В болгарский клуб он переходил по рекомендации бывшего тренера «Астаны» и сборной Казахстана Станимира Стойлова.
В Болгарии также считают, что уход 19-летнего Сейдахмета был неминуем, так как он толком не играл в последние полтора года. К тому же,
Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро.