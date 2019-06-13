СМИ: Новый тренер «Левски» решил отказаться от услуг Сейдахмета

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно изданию, новый тренер «синих» Петар Хубчев решил отказаться от услуг атакующего игрока. Учитывая, какую зарплату он получает в «Левски», в клубе решили, что игроку будет лучше вернуться в «Уфу».

Сейдахмет перешел на правах аренды в «Левски» в феврале. Однако ему не удалось пробиться в основной состав из-за травмы, в его активе всего три матча.

В болгарский клуб он переходил по рекомендации бывшего тренера «Астаны» и сборной Казахстана Станимира Стойлова.

В Болгарии также считают, что уход 19-летнего Сейдахмета был неминуем, так как он толком не играл в последние полтора года. К тому же, из-за недостаточной игровой практики потерял место в национальной команде.