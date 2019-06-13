Обладатель Кубка Беларуси «Шахтер» начнет новый розыгрыш матчем с футболистами «Смолевичей»

Финалист прошлого кубкового турнира «Витебск» сыграет на выезде с футболистами «Слонима». Немалый интерес вызывает брестское дерби, в котором трехкратный обладатель Кубка страны и лидер нынешнего чемпионата «Динамо» сыграет с земляками из «Руха».
Составы остальных пар 1/16 финала Кубка Беларуси-2019/2020: «Барановичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Лида» — «Слуцк», «Ошмяны» — «Ислочь», «Белшина» (Бобруйск) — «Минск», «Клецк» — «Торпедо» (Минск), НФК (Минск) — «Славия» (Мозырь), «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно), «Волна» (Пинск) — «Дняпро» (Могилев), «Речица» — БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Локомотив» (Гомель) — «Городея», «Гранит» (Микашевичи) — «Динамо» (Минск), «Сморгонь» — «Гомель».
Матчи за выход в 1/8 финала пройдут 27 и 28 июля.