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15:18 (мск), источник: БЕЛТА

Обладатель Кубка Беларуси «Шахтер» начнет новый розыгрыш матчем с футболистами «Смолевичей»

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий обладатель Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» откроет новый розыгрыш в гостях у лидера первой лиги национального первенства «Смолевичей», сообщает корреспондент БЕЛТА. Так решила жеребьевка 1/16 финала, состоявшаяся в минском Доме футбола.

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Финалист прошлого кубкового турнира «Витебск» сыграет на выезде с футболистами «Слонима». Немалый интерес вызывает брестское дерби, в котором трехкратный обладатель Кубка страны и лидер нынешнего чемпионата «Динамо» сыграет с земляками из «Руха».

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Составы остальных пар 1/16 финала Кубка Беларуси-2019/2020: «Барановичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Лида» — «Слуцк», «Ошмяны» — «Ислочь», «Белшина» (Бобруйск) — «Минск», «Клецк» — «Торпедо» (Минск), НФК (Минск) — «Славия» (Мозырь), «Нафтан» (Новополоцк) — «Неман» (Гродно), «Волна» (Пинск) — «Дняпро» (Могилев), «Речица» — БАТЭ (Борисов), «Арсенал» (Дзержинск) — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Локомотив» (Гомель) — «Городея», «Гранит» (Микашевичи) — «Динамо» (Минск), «Сморгонь» — «Гомель».

Матчи за выход в 1/8 финала пройдут 27 и 28 июля.

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