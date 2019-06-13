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16:57 (мск), источник: ТАСС

Французский нападающий Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире

ТАСС, 13 июня. Нападающий сборной Франции по футболу и парижского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим игроком в мире. Об итогах соответствующего исследования в четверг сообщила пресс-служба исследовательского центра CIES Football Observatory.

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Источник: Reuters

CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость 20-летнего футболиста в €252 млн. В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий в составе ПСЖ стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка французской лиги и Кубка Франции.

В список самых дорогих игроков также вошли египтянин Мохаммед Салах (€219,6 млн, «Ливерпуль»), англичанин Рахим Стерлинг (€207,8 млн, «Манчестер Сити»), аргентинец Лионель Месси (€167,4 млн, «Барселона»), немец Джейдон Санчо (€159,4 млн, «Боруссия» Дортмунд), сенегалец Садио Мане (€157,8 млн, «Ливерпуль»), англичанин Гарри Кейн (€155,2 млн, «Тоттенхэм»), бразилец Роберто Фирмино (€144,2 млн, «Ливерпуль»), француз Антуан Гризманн (€143,8 млн, «Атлетико»), немец Лерой Сане (€137,1 млн, «Манчестер Сити»).

Самым дорогим голкипером, согласно исследованию, является бразилец Алисон Бекер из «Ливерпуля» (€107 млн). Самым высокооплачиваемым защитником стал англичанин Трент Александер-Арнольд (€130 млн, «Ливерпуль»). Самым дорогим полузащитником стал француз Поль Погба (€125 млн, «Манчестер Юнайтед»). Месси возглавил рейтинг самых дорогих игроков старше 31 года, португалец Криштиану Роналду (€118 млн, «Ювентус») лидирует в рейтинге футболистов старше 33 лет.

Football Observatory создана на базе Международного центра спортивных исследований (CIES) и французского университета Франш-Конте. Организация создана в 2005 году и располагается в швейцарском Невшателе. Центр специализируется на статистическом анализе в футболе. Football Observatory полностью поддерживается Международной федерацией футбола.

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