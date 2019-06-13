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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Билич стал главным тренером «Вест Бромвича»

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии по футболу Славен Билич назначен на пост главного тренера «Вест Бромвич Альбион», выступающего в Championship (второй английский дивизион), сообщается на сайте клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Соглашение с 50-летним хорватским тренером рассчитано на два года. «Вест Бромвич» в прошедшем сезоне уступил «Астон Вилле» в полуфинале плей-офф за право выступать в следующем сезоне в английской премьер-лиге.

«Мы хотим развиваться, мы хотим добиться прогресса в игре. “Вест Бромвич” убедил меня, что клуб хочет вернуться в премьер-лигу. У “Вест Бромвича” есть как краткосрочный проект, так и длительный, и они не противоречат друг другу», — сказал Билич.

Билич возглавлял сборную Хорватии в 2006—2012 годах, а в «Локомотиве» работал в 2012—2013 годах. Последним клубом хорвата был «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия), а с 2015 по 2017 год Билич руководил английским «Вест Хэм Юнайтед».

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