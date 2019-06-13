Эден Азар представлен на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока «Реала»
Новичок «Реала», нападающий Эден Азар, представлен местной публике. Презентация 28-летнего бельгийца прошла на «Сантьяго Бернабеу» при аншлаге.
Новичок «Реала», нападающий Эден Азар, представлен местной публике. Презентация 28-летнего бельгийца прошла на «Сантьяго Бернабеу» при аншлаге.
Эден Азар стал игроком «Реала» 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил «Челси» 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.
Во время презентации Азар поцеловал эмблему «Реала».