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21:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эден Азар представлен на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока «Реала»

Новичок «Реала», нападающий Эден Азар, представлен местной публике. Презентация 28-летнего бельгийца прошла на «Сантьяго Бернабеу» при аншлаге.

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Эден Азар стал игроком «Реала» 7 июня. По информации СМИ, мадридский клуб заплатил «Челси» 130 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов.

Во время презентации Азар поцеловал эмблему «Реала».

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