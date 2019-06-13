Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

— Я возьму год перерыва, чтобы перезарядить батареи, а также привести в порядок свою личную жизнь, вновь почувствовать любовь моей семьи, детей и друзей, — цитирует специалиста Football Italia. — В последние 16 лет я словно был в блендере. Приходилось жертвовать временем, которое я мог провести с семьей и друзьями. Использую это время, чтобы перезарядить батареи перед следующим сезоном.