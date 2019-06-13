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22:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что он в следующем сезоне сделает паузу в работе.

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Источник: РИА "Новости"

— Я возьму год перерыва, чтобы перезарядить батареи, а также привести в порядок свою личную жизнь, вновь почувствовать любовь моей семьи, детей и друзей, — цитирует специалиста Football Italia. — В последние 16 лет я словно был в блендере. Приходилось жертвовать временем, которое я мог провести с семьей и друзьями. Использую это время, чтобы перезарядить батареи перед следующим сезоном.

Вместе с «Ювентусом» 51-летний Массимилиано Аллегри пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — Кубок страны, два раза — Суперкубок Италии. Дважды доходил до финала Лиги чемпионов.

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