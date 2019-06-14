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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Лэмпард возглавит «Челси» после ухода Сарри

Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского «Челси».

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В ближайшее время столичный клуб покинет Маурцио Сарри, которой продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Вместе с командой из Лондона полузащитник три раза стал чемпионом английской Премьер-Лиги, выиграл четыре Кубка Англии, два Кубка лиги и два Суперкубка страны, а также завоевал один титул Лиги чемпионов и один титул Лиги Европы.

Фрэнк начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника 40-летний специалист вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

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