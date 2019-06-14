Источник: Лэмпард возглавит «Челси» после ухода Сарри
Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского «Челси».
Наставник «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард станет новым главным тренером лондонского «Челси».
В ближайшее время столичный клуб покинет Маурцио Сарри, которой продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Лэмпард выступал за «Челси» с 2001 по 2014 год. Вместе с командой из Лондона полузащитник три раза стал чемпионом английской
Фрэнк начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В дебютном сезоне в качестве наставника 40-летний специалист вместе с «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала