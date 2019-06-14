«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» договорились о переходе главного тренера «синих» Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» договорились о переходе главного тренера «синих» Маурицио Сарри в итальянский клуб.
Как сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» согласился выплатить английской команде компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение задач. В настоящее время спортивный директор туринцев Фабио Паратичи согласовывает последние вопросы по переходу специалиста с директором «Челси» Мариной Грановской.
Об уходе Сарри из лондонского клуба будет официально объявлено 14 июня.
Итальянский специалист возглавил «Челси» летом 2018 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы.