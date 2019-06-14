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08:02 (мск), источник: Газета.Ру

«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри

Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» договорились о переходе главного тренера «синих» Маурицио Сарри в итальянский клуб.

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13
фотографий

Как сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» согласился выплатить английской команде компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение задач. В настоящее время спортивный директор туринцев Фабио Паратичи согласовывает последние вопросы по переходу специалиста с директором «Челси» Мариной Грановской.

Об уходе Сарри из лондонского клуба будет официально объявлено 14 июня.

Итальянский специалист возглавил «Челси» летом 2018 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы.

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