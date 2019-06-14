Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

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Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе мексиканском дивизионе, в сезоне-2018/19. Под его руководством команда добиралась до финалов Апертуры и Клаусуры (название двух стадий чемпионата Мексики — прим. ТАСС). Оба раза «Дорадос» уступал «Атлетико Сан-Луис» в двухматчевых противостояниях.

«Диего Марадона решил прекратить работу главным тренером “Дорадос”. Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции — на плече и на колене», — сообщил адвокат.

Мексиканский клуб подтвердил уход 58-летнего специалиста. Руководство поблагодарило Марадону за работу и пожелало здоровья. «Вместе мы удивили мир и показали, что футбол — это страсть и сердце. Спасибо за все, скоро увидимся, босс», — сказано в сообщении.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он провел 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.