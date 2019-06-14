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09:16 (мск), источник: ТАСС

Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского футбольного клуба «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил его адвокат Матиас Морла в Twitter.

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Источник: Reuters
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Марадона возглавлял «Дорадос», выступающий во втором по силе мексиканском дивизионе, в сезоне-2018/19. Под его руководством команда добиралась до финалов Апертуры и Клаусуры (название двух стадий чемпионата Мексики — прим. ТАСС). Оба раза «Дорадос» уступал «Атлетико Сан-Луис» в двухматчевых противостояниях.

«Диего Марадона решил прекратить работу главным тренером “Дорадос”. Врачи посоветовали ему посвятить время здоровью. Он сделает две операции — на плече и на колене», — сообщил адвокат.

Мексиканский клуб подтвердил уход 58-летнего специалиста. Руководство поблагодарило Марадону за работу и пожелало здоровья. «Вместе мы удивили мир и показали, что футбол — это страсть и сердце. Спасибо за все, скоро увидимся, босс», — сказано в сообщении.

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Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи». Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он провел 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины — 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года Марадона являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба «Бока Хуниорс». С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира (2010). После этого специалист возглавлял клуб «Аль-Васл» из ОАЭ (2011−2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба «Аль-Фуджайра» (ОАЭ), а в конце апреля 2018 года покинул этот пост.

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