Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар
Уганда
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Все события
Фоторепортажи
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
9«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Зидан сделал выбор между Эриксеном и Погба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Как сообщает L'Equipe, француз отказался рассмотреть вариант с приобретением одного из лидеров «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, на чьей покупке акцентировал внимание президент клуба Флорентино Перес.

Кристиан, в свою очередь, уже стал склоняться к варианту с продлением контракта со «шпорами».

Что же касается Погба, то он больше не заинтересован в пребывании в стане «Манчестер Юнайтед» и готов покинуть Англию.

Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
Тридцать первые стали первыми: итоги Кубка Стэнли
Отодвинули США: «Торонто» сотворил сенсацию в НБА
РПЛ выступила против плана УЕФА по реформированию еврокубков
Унизительное место: куда катится карьера Роналду
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь