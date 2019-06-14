Зидан сделал выбор между Эриксеном и Погба

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Как сообщает L'Equipe, француз отказался рассмотреть вариант с приобретением одного из лидеров «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, на чьей покупке акцентировал внимание президент клуба Флорентино Перес.

Кристиан, в свою очередь, уже стал склоняться к варианту с продлением контракта со «шпорами».