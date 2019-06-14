Зидан сделал выбор между Эриксеном и Погба
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает L'Equipe, француз отказался рассмотреть вариант с приобретением одного из лидеров «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, на чьей покупке акцентировал внимание президент клуба Флорентино Перес.
Кристиан, в свою очередь, уже стал склоняться к варианту с продлением контракта со «шпорами».
Что же касается Погба, то он больше не заинтересован в пребывании в стане «Манчестер Юнайтед» и готов покинуть Англию.