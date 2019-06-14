Унизительное место: куда катится карьера Роналду

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Футбольный сезон уже завершился, подошли к концу июньские матчи сборных, и клубы начали потихоньку представлять новичков.

В этот момент аналитический центр CIES Football Observatory опубликовал свой рейтинг 100 самых дорогих футболистов мира прямо сейчас.

Учитывая, что топ-100 был составлен по окончании сезона-2018/19, его авторы смогли учесть выступления рассматриваемых игроков во всех турнирах. Также на рейтинг очевидно повлиял возраст спортсменов — чем старше футболист, тем меньше команд готовы выложить за него крупную сумму даже при учете неплохой игры.

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Любопытно, что в первую тройку рейтинга не попала убойная пара извечных соперников — Лионель Месси и Криштиану Роналду.

На первой строчке оказался 20-летний чемпион мира в составе сборной Франции — Килиан Мбаппе, который в минувшем сезоне взял золотые медали французского чемпионата в составе «Пари Сен-Жермен». Впрочем, нельзя сказать, что это какое-то удивительное достижение: в Лиге 1 у «ПСЖ» в целом нет конкурентов.

А что касается самого престижного еврокубкового турнира — Лиги чемпионов, — то из нее парижане вылетели еще на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед» под руководством назначенного в разгар сезона Уле Гуннара Сульшера.

Так что больших высот с клубом Мбаппе не покорил, однако молодость, невероятные физические данные и технический талант пока что делают француза самым привлекательным игроком на трансферном рынке, вне зависимости от успехов его команды.

Его стоимость была оценена в 252 млн евро — это даже больше, чем «ПСЖ» в свое время заплатил за Неймара, когда буквально с кровью вырвал его из «Барселоны» за 222 млн.

На второй строчке рейтинга расположился нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Египтянин не так молод, как Мбаппе, — ему уже 26, однако результаты его команды в этом сезоне были настолько феноменальны, что его трансферная стоимость тоже зашкалила: Салах был оценен в 219,6 млн евро.

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Напомним, «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, лишь на одно очко отстав от «Манчестер Сити», и одержал победу в Лиге чемпионов. Салах внес большой вклад в успехи клуба в обоих турнирах: в АПЛ на его счету 22 гола и десять ассистов, а в ЛЧ — пять мячей (один из них — в финале) и две передачи.

Третьим в списке стал новоиспеченный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» — Рахим Стерлинг.

Игроку всего 24, он является лидером клуба АПЛ, причем забивает и отдает голевые передачи практически с одинаковой частотой. Есть еще куда расти и есть время для этого — отсюда и стоимость в размере 207, 8 млн евро.

Только после этой троицы в списке идет обладатель пяти «Золотых мячей» Лионель Месси — его оценили в 167,4 млн. Деньги, конечно, космические, но для современного трансферного рынка вполне реальные.

Нет никаких сомнений в том, что, выстави «Барселона» его на трансфер за такую цену, сделка с гипотетическим «ПСЖ» или «Манчестер Сити» была бы оформлена на следующий день.

Почему же Месси проиграл трем парням, которые еще даже близко не добились того, что сделал он, и не факт, что уже приблизились к его техническому мастерству?

Все просто: аргентинцу 31 год. И хотя он все еще является бесспорным лидером одного из сильнейших клубов мира — «Барселоны», — вполне возможно, что в ближайшее время нападающий начнет резко сдавать в физических кондициях или же просто поймет, что устал от футбола, и повесит бутсы на гвоздь.

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Когда существует такой риск, клубы вряд ли захотят отдавать за игрока суммы больше 200 млн, ведь можно элементарно не успеть их отбить.

В проигрыше Месси трем другим оппонентам сыграл свою роль еще один фактор: в этом сезоне ему снова не удалось преуспеть в Лиге чемпионов.

(кошмарный вылет от «Ливерпуля» в полуфинале еще долго будут вспоминать болельщики), и даже Кубок Испании оказался проигран «Валенсии» Дениса Черышева (1:2).

Да, каталонцы победили в чемпионате Испании, но это произошло на фоне ужасного сезона «Реала», который не составил вообще никакой конкуренции. А без прессинга со стороны «королевского клуба» «Барселона» могла бы выигрывать Примеру на одной левой ноге — других достойных соперников у нее не было.

Видимо, по этой причине очередное чемпионство «Барселоны» не помогло аргентинцу ворваться в топ-3 самых дорогих игроков мира.

Однако что же происходит с главным соперником Месси — Роналду, который перед сезоном-2018/19 перешел из «Реала» в «Ювентус», чтобы покорять новые высоты? Все гораздо хуже.

Португалец расположился аж на 20-м месте рейтинга (118,1 млн евро), проиграв даже таким футболистам, как Джейдон Санчо из дортмундской «Боруссии» (159,4 млн), Бернарду Силва («Манчестер Сити», 136,9 млн) и Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед», 123,5 млн).

С момента перехода в «Ювентус» Роналду не удалось получить ни одного индивидуального трофея, которые он штамповал пачками, будучи игроком «Реала».

«Золотой мяч», приз The Best от ФИФА и звание лучшего игрока Европы по итогам прошлого года достались Луке Модричу, и нет никаких предпосылок к тому, что в конце 2019-го португалец сможет снова повернуть ситуацию в свою сторону.

Любопытно, что сам Роналду считает такой отток трофеев несправедливым, а по поводу своих перспектив выиграть очередной «Золотой мяч» высказался довольно однозначно:

«Я выиграл три кубка в этом году и не знаю, могу ли я сделать что-то большее ради завоевания “Золотого мяча”. Не было периода, когда я плохо играл».

Три трофея у португальца действительно есть, но, если смотреть правде в глаза, победа «Ювентуса» в чемпионате и Кубке Италии мало кого способна впечатлить, поскольку у «бьянконери» попросту нет достойных конкурентов.

Триумф со сборной Португалии в Лиге наций выглядит уже более интересно, но и тут Роналду нельзя назвать единоличным лидером команды. Даже лучшим игроком турнира был признан другой португалец — Бернарду Силва, что уж говорить о перспективах Криштиану в борьбе за «Золотой мяч».

Кажется, что после ухода из «Реала» Роналду потерял защитную ауру «королевского клуба», которая позволяла ему поддерживать статус суперзвезды и забирать индивидуальные трофеи на волне прежнего успеха. Теперь уровень 34-летнего нападающего начали оценивать объективно.

Да, это игрок высокого уровня, но уже не тот, за кого все лучшие клубы мира будут готовы отдать любые деньги.

Звезда португальца начинает потихоньку мерцать и гаснуть, и этот рейтинг игроков — лишь сухое отражение грустного, но неизбежного процесса.