Легенда испанского футбола продлила контракт с «Вильярреалом»

Источник: AP 2019

Как сообщает сайт «желтой субмарины», соглашение теперь рассчитано до 30 июня 2020 года.

Стоит отметить, что Касорла дебютировал за «Вильярреал» в 2003 году и отыграл за команду 288 игр, забил 41 гол и сделал 46 результативных передач.