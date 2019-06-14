Легенда испанского футбола продлила контракт с «Вильярреалом»
Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла подписал новый контракт с клубом.
Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает сайт «желтой субмарины», соглашение теперь рассчитано до 30 июня 2020 года.
Стоит отметить, что Касорла дебютировал за «Вильярреал» в 2003 году и отыграл за команду 288 игр, забил 41 гол и сделал 46 результативных передач.
В составе сборной Испании Санти становился двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах.