Одна игра краше другой. Превью к 14-му туру КПЛ

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Футбол. Премьер-лига. Тур 14

15 июня (суббота)

«Актобе» — «Тобол»

Понятно, что сборники могли вернуться в разном функциональном состоянии, но это не оправдание для того же костанайского клуба, лидирующего в премьер-лиге по потерянным очкам. Для команды созданы все условия, поэтому она обязана выходить и обыгрывать аутсайдера, не выигрывавшего в последних семи матчах. Если и посчастливится хозяевам не проиграть, то ценой неимоверных усилий и невероятного фарта.

В первом круге «Тобол» был сильнее со счетом 2:1.

Между собой команды провели 54 матча, в которых актюбинцы одержали 23 победы при 13 ничьих и 18 поражениях с разницей мячей 68−54.

16 июня (воскресенье)

«Астана» — «Кайсар»

Можно сказать, что это центральный матч тура. Более того, в случае победы кызылординцы опередят северян по потерянным очкам. На данный момент южане с 26 баллами идут на четвертом месте, отставая на шесть пунктов от лидирующей «Астаны», которая провела на две игры больше.

Чемпион выглядел неубедительно перед паузой в чемпионате, в связи с чем не является безоговорочным фаворитом встречи. Да и подопечные Стойчо Младенова показывали приличный уровень, во всяком случае, не проигрывали командам из верхней пятерки. С той же «Астаной» сыграли в нулевую ничью в первом круге.

Правда, в личных встречах ощутимый перевес имеют столичные футболисты, выигравшие 16 игр из 22 при трех мирных исходах и трех неудачах с разницей мячей 47−11.

«Окжетпес» — «Кайрат»

В первом круге синегорцы были деклассированы алматинцами — 1:4. Но с того момента они заметно прибавили в игре и поправили свое турнирное положение, закрепившись на восьмой строчке. Тем временем подопечные Алексея Шпилевского выступали с переменным успехом, подрастеряв приличное количество очков. Только в последних трех матчах сумели вернуться на победные рельсы, тем самым немного успокоив негодование болельщиков. В то же время не утихают слухи относительно возможной отставки белорусского специалиста и прихода на его место то одного, то другого тренера из-за границы. В этом смысле для Шпилевского важно не проиграть в предстоящем матче, чтобы доказать руководству свою состоятельность. Но задачка у него непростая, поскольку Андрей Карпович явно не захочет во второй раз проиграть бывшей команде.

Прежде «Кайрат» не испытывал особых проблем с «Окжетпесом», выиграв в 28 случаях при десяти ничьих и четырех поражениях с разницей мячей 83−28.

«Жетысу» — «Ордабасы»

Еще один занимательный поединок. Талдыкорганцы в этом сезоне демонстрируют добротный футбол, им доводилось выигрывать у «Кайрата» и «Кайсара», плюс конкурентную игру выдавали против «Тобола», с которым в итоге расписали ничью. Так что им вполне силам отобрать очки у шымкентцев, а заодно прервать их беспроигрышную серию из восьми туров. Кстати, гости в последних четырех играх одержали победы с общим счетом 11:0. В этой связи семиреченцам, наверняка, не терпится подпортить их статистику.

В первом круге «Ордабасы» оказался сильнее «Жетысу» — 1:0. Всего соперники встречались 41 раз — 11 побед на счету талдыкорганцев при 12 ничьих и 18 поражениях с разницей мячей 38−47.

«Шахтер» — «Атырау»

Перерыв в КПЛ должен был пойти на пользу клубам, прежде всего, атыраускому. По крайней мере Олегу Дулубу нужно было успеть слепить что-то похожее на команду, в противном случае западноказахстанцам будет тяжело покинуть предпоследнее, 11-е место. У карагандинцев более играющая команда, но она способна оступиться там, где от нее это меньше всего ждут, а потому в этой игре выиграть может любая из сторон.

В первом круге команды остались при своих — 0:0. В проведенных 49 матчах 20 раз удачливыми оказывались «горняки» при 13 ничьих и 16 поражениях с разницей мячей 72−56.

«Тараз» — «Иртыш»

В этом матче также нет явного фаворита. Павлодарцы обрели нового спортивного директора и нового главного тренера, коим стал 56-летний серб Милан Миланович. Наивно, конечно, полагать, что с ним «Иртыш» сразу заиграет, но постепенно улучшать турнирное положение обязан, пока команда находится на девятом месте, опережая идущих следом таразцев на два очка. Как видим, южанам также необходимо решать свои задачи, а это уже дополнительный интерес подогревает к предстоящему поединку.

В первом круге «Иртыш» победил со счетом 2:0. Ну и ранее «Тараз» не совсем удачно играл против павлодарцев, выиграв всего в семи матчах при 14 ничьих и 31 поражении с разницей мячей 28−73.