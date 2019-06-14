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13:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Интрига молодых тренеров». Специалист — о матче «Окжетпес» — «Кайрат» и других интересных играх 14-го тура КПЛ

В выходные состоится 14-й тур чемпионата Казахстана по футболу. Матчи обещают быть интересными, их результаты трудно предугадать, но, тем не менее, отечественный специалист Агадилда Хасенов попытался это сделать для Vesti.kz.

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Футбол. Премьер-лига. Тур 14

15 июня (суббота)

«Актобе» — «Тобол»
Как мы говорили, актюбинцы заслуживают похвалу за свою неуступчивость, но костанайцы остаются потенциальными лидерами, поэтому не думаю, что гости упустят это преимущество, 1:0 — в пользу «Тобола».

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16 июня (воскресенье)

«Астана» — «Кайсар»
Очень интересная игра. С одной стороны, «Астане» нужно положить конец разговорам о том, что в клубе что-то не то происходит, а с другой — «Кайсару» необходимо избавиться от ярлыка выскочки. И все же победит столичная команда — 2:1.

«Жетысу» — «Ордабасы»
Тоже интересный матч. Но я бы поставил на хозяев — 1:0.

«Окжетпес» — «Кайрат»
И тут интрига. Интрига тренеров молодых. Причем она заключается в том, что тренер (Андрей Карпович), который имел право на доверие в «Кайрате», сейчас неплохо работает в «Окжетпесе». И наоборот — тренер (Алексей Шпилевский), который моложе по возрасту, пришел со стороны и пока не оправдывает надежды. Тем временем в строй вернулся Бауыржан Исламхан, это ключевой фактор, отсюда 2:1 в пользу «Кайрата».

«Шахтер» — «Атырау»
Родные стены иногда определяющую роль играют, поэтому отдаю предпочтение карагандинцам — 1:0.

«Тараз» — «Иртыш»
Мотивация у павлодарцев будет повыше в этой игре в связи с приходом нового главного тренера, однако таразцам нельзя дома проигрывать, тем более на своем поле показывают неплохой футбол. Потому рассчитываю, что опытный тренер Вахид Масудов сумеет и подготовить, и настроить команду. Ожидаю обоюдоострую игру, в которой со счетом 3:2 выиграет «Тараз».

Руслан Ошуров  .

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