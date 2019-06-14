«Реал» опередит «Барселону» в борьбе за «японского Месси»

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Источник пишет, что «Реал» и «Токио» очень близки к заключению сделки. Самому 18-летнему игроку мадридский клуб предложил зарплату в размере одного миллиона евро в год. Ожидается, что за Кубо «Реал» заплатит два миллиона, а в следующем сезоне он будет играть за молодежную команду «Кастилья».

В борьбе за японца «Реал» идет впереди не только «Барселоны», но и «Пари Сен-Жермен». Парижане также следят за прогрессом Кубо, но мадридский клуб находится ближе к сделке.

Об интересе «Реала», «Барселоны» и ПСЖ к Кубо сообщалось в апреле. 4 июня ему исполнилось 18, что позволило европейским клубам начать переговоры о его трансфере.