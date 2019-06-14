Лэмпард может сменить Сарри на посту наставника «Челси»
«Челси» уладил детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри.
«Челси» уладил детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри.
Как сообщает Daily Mail, пока итальянец собирается перебраться в «Ювентус», который выплатит за него положенные 7 млн фунтов, «аристократы» уже нашли замену тренеру.
Им станет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в «Дерби Каунти».
Об уходе Сарри из лондонского клуба будет официально объявлено 14 июня.
Итальянский специалист возглавил «Челси» летом 2018 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы.