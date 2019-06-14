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15:35 (мск), источник: Газета.Ру

Лэмпард может сменить Сарри на посту наставника «Челси»

«Челси» уладил детали разрыва контракта с главным тренером Маурицио Сарри.

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13
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Как сообщает Daily Mail, пока итальянец собирается перебраться в «Ювентус», который выплатит за него положенные 7 млн фунтов, «аристократы» уже нашли замену тренеру.

Им станет Фрэнк Лэмпард, сейчас работающий в «Дерби Каунти».

Об уходе Сарри из лондонского клуба будет официально объявлено 14 июня.

Итальянский специалист возглавил «Челси» летом 2018 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Англии и стал победителем Лиги Европы.

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