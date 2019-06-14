«Мы хотим Мбаппе!» Как Азара встретили в «Реале»

Источник: AP 2019

Полузащитник и капитан сборной Бельгии по футболу Эден Азар, 7 июня подписавший контракт с мадридским «Реалом», спустя неделю после объявления о трансфере был представлен болельщикам клуба. По традиции мероприятие прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где «сливочные» проводят свои домашние матчи. Посмотреть на новичка, за которого руководство «королевского» клуба выплатило лондонскому «Челси» €100 млн, пришли 50 тысяч фанатов. В истории «Реала» это третий показатель.

Больше зрителей на презентации футболиста собирали только капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, перешедший в Мадрид летом 2009 года из «Манчестер Юнайтед» (75 тысяч зрителей), и бразилец Кака, тем же летом покинувший «Милан» (55 тысяч).

Во время своей презентации Азар признался, что с детства симпатизирует мадридскому клубу, а выступление в стане «сливочных» давно было его мечтой. Бельгиец убежден, что в «Реале» он сможет добиться большего, нежели ранее.

«Когда я был маленьким, то мечтал однажды сыграть за “Реал”. Не могу дождаться начала своих выступлений в этой футболке, хочу выиграть с “Реалом” много трофеев. “Золотой мяч”? Почему бы однажды не выиграть и его. У меня есть эта идея в голове. Однако самое главное — выигрывать трофеи с командой», — сказал 28-летний вингер.

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Соглашение Азара с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Президент мадридского клуба Флорентино Перес признался, что приобретение звездного бельгийца оказалось весьма сложной для решения задачей, и выразил удовлетворение в связи с тем, что ее удалось выполнить. Во время презентации функционер поприветствовал новичка.

«Мы приобрели особого игрока, мы невероятно рады. Мы всегда хотим побеждать. Для этого нужен невероятный состав и такой же тренер. Эден, твоя мечта стала реальностью. Теперь ты дома. Азар является прекрасным футболистом. Он входит в число тех немногих, кто не похож на других. Теперь он часть “Реала”. Вся история нашего клуба создавалась такими талантливыми игроками. Очень давно хотел представить Эдена Азара в качестве игрока “Реала”. Он поможет нам добиваться новых побед и завоевывать трофеи. Зинедин Зидан будет во главе великолепной команды», — заявил Перес в ходе своего выступление, также поблагодарив руководство «Челси», с которым ему удалось удачно завершить сделку по переходу Азара.

Очевидно, что приобретение бельгийца должно не просто усилить «сливочных», но и закрыть зону, где на протяжении девяти лет выступал Роналду.

Уход португальца прошлым летом существенно ударил по мадридцам, которые в прошедшем сезоне, сменив двух тренеров, не выиграли ничего, кроме клубного чемпионата мира. На позиции крайнего нападающего в «Реале» весь сезон отбегали Винисиус Жуниор, Лукас Васкес и Гарет Бэйл. 19-летний бразилец хоть и выдал яркий сезон, но «мясом» еще оброс, а Бэйл и вовсе заметен только в лазарете. По информации испанских СМИ, капитан «Реала» Серхио Рамоса даже повздорил с Пересом, который якобы не исполнил своего обещания о приобретении полноценной замены Роналду.

Насколько таковой является Азар, сказать с уверенностью нельзя. Но утверждать о том, что бельгиец в свои 28 лет находится в самом соку и его переезд в Мадрид целесообразен именно сейчас, можно и нужно. Данный трансфер был необходим обеим сторонам: «Реалу» — потому, что написано выше, Азару — своего максимума в «Челси» он уже достиг, а Англия не дает ему прогрессировать дальше. Сюда накладываются и проблемы, с которыми столкнулись «синие», имеющие трансферный бан за нарушение регламента ФИФА.

За семь лет, проведенных в «Челси», Азар дважды выиграл Английскую премьер-лигу, еще столько же раз поднимал над собой кубок Лиги Европы, а также по разу становился обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги. Из личных же наград: многократные признания болельщиками лондонского клуба лучшим игроком команды, два включения в состав символической сборной УЕФА по итогам года, а также лучший игрок АПЛ сезона-2014/15.

Большего бельгиец в составе «Челси» добьется вряд ли, а вот с «Реалом» — очень даже вероятно.

О сравнении Азара с Роналду говорит и тот факт, что Эден займет не только позицию португальца, но и, вероятно, возьмет его игровой номер. На данный момент о том, что бельгиец возьмет заветную «семерку», распространяются лишь слухи. На официальном сайте клуба под седьмым номером числится воспитанник мадридцев Мариано Диас, тогда как Азар номера не имеет вообще. Однако не исключено, что все может поменяться.

Сам же Азар уже успел полюбиться болельщикам, которые собрались на «Бернабеу». Важнейшим элементом стало его решение поцеловать клубную эмблему на глазах у 50 тысяч зрителей по их же просьбе.

«Болельщики “Реала” попросили Эдена Азара поцеловать эмблему клуба. И он сделал это!» — говорится в сообщении Twitter-аккаунта «сливочных».

Однако есть и те, кому Азар пока что не по душе. Так, небольшая группа фанатов во время мероприятия выразила требование к руководству клуба приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе, выкрикивая «Мы хотим Мбаппе! Мбаппе!».

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Этому способствует и информация от различных источников о том, что 20-летний форвард близок к уходу из стана парижан, а «Реал» является главным кандидатом на талантливого футболиста. Единственной проблемой может стать стоимость перехода.

В СМИ фигурируют цифры от €250 млн до €280 млн. Для «королевского» подобные затраты были бы нормальными, если бы не уже потраченные €303 млн, на которые «Реал» вместе с Азаром приобрел сербского нападающего Луку Йовича, бразильского защитника Эдера Милитао, его соотечественника Родриго, а также француза Ферлана Менди.

Если «Реал» и решится на трансфер Мбаппе, то вряд ли в этом сезоне, иначе в УЕФА могут заинтересоваться мадридцами на предмет нарушения регламента Финансового фэйр-плей.