«Шахтеру» впервые в КПЛ-2019 разрешили играть на стадионе в Караганде
Карагандинский «Шахтер» в ближайшие выходные впервые в этом сезоне проведет домашний матч казахстанской
Карагандинский «Шахтер» в ближайшие выходные впервые в этом сезоне проведет домашний матч казахстанской
Ранее «горняки» принимали соперников на «Астана Арене» в
Таким образом, «Шахтер» 16 июня встретится с «Атырау» в Караганде. Игра начнется в 19:00 по столичному времени. Перед этим матчем хозяева с 17 очками занимают седьмое место, а гости с 10 баллами идут на предпоследней, 11-й, строчке.