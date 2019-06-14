Текущие события
Футбол. Сборные
12.06
Марокко0
Гамбия1
Футбол. Сборные
13.06
Египет1
Танзания0
Футбол. Сборные
15.06
Индонезия
Вануату
Футбол. Сборные
15.06
Кот-д`Ивуар
Уганда
Футбол. Сборные
16.06
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал
Нигерия
Все события
Фоторепортажи
8Тренировка сборной России
16Россия победила Кипр в отборе Евро-2020
17:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтеру» впервые в КПЛ-2019 разрешили играть на стадионе в Караганде

Карагандинский «Шахтер» в ближайшие выходные впервые в этом сезоне проведет домашний матч казахстанской премьер-лиги в родных стенах, сообщает пресс-служба КФФ.

Наверх

Ранее «горняки» принимали соперников на «Астана Арене» в Нур-Султане. Теперь же стадион «Шахтер» в Караганде получил допуск к проведению матчей КПЛ, благодаря состоянию газона.

Таким образом, «Шахтер» 16 июня встретится с «Атырау» в Караганде. Игра начнется в 19:00 по столичному времени. Перед этим матчем хозяева с 17 очками занимают седьмое место, а гости с 10 баллами идут на предпоследней, 11-й, строчке.

Шахтер С
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Неизвестные истории: РФС представил фильм о сборной России на ЧМ
«Мы хотим Мбаппе». Как Азара встретили в «Реале»
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и провели первую тренировку
Адвокат Мамаева подал жалобу на спавшего на заседании прокурора
Московское «Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина»
Польша, ты где? Россия не заметила соперника в Лиге наций
Кроссовки, которые помогут вам пережить жару
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь