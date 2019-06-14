«Шахтеру» впервые в КПЛ-2019 разрешили играть на стадионе в Караганде

Ранее «горняки» принимали соперников на «Астана Арене» в Нур-Султане. Теперь же стадион «Шахтер» в Караганде получил допуск к проведению матчей КПЛ, благодаря состоянию газона.

Таким образом, «Шахтер» 16 июня встретится с «Атырау» в Караганде. Игра начнется в 19:00 по столичному времени. Перед этим матчем хозяева с 17 очками занимают седьмое место, а гости с 10 баллами идут на предпоследней, 11-й, строчке.