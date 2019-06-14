Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен»
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Антеро Энрике ушел с должности спортивного директора французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте команды.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Антеро Энрике ушел с должности спортивного директора французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте команды.
Как отмечается в сообщении, стороны достигли договоренности о прекращении сотрудничества.
По данным СМИ, вместо Энрике спортивным директором парижского клуба станет бразилец Леонардо.