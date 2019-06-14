Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен»

Как отмечается в сообщении, стороны достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

Португальский специалист занимал пост со 2 июня 2017 года. За время его работы в клубе «ПСЖ» дважды выиграл чемпионат Франции, по одному разу победил в Кубке Франции и Кубке французской лиги.