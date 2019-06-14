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20:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антеро Энрике покинул пост спортивного директора «Пари Сен-Жермен»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Антеро Энрике ушел с должности спортивного директора французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», сообщается на сайте команды.

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Источник: AFP 2019

Как отмечается в сообщении, стороны достигли договоренности о прекращении сотрудничества.

Португальский специалист занимал пост со 2 июня 2017 года. За время его работы в клубе «ПСЖ» дважды выиграл чемпионат Франции, по одному разу победил в Кубке Франции и Кубке французской лиги.

По данным СМИ, вместо Энрике спортивным директором парижского клуба станет бразилец Леонардо.

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