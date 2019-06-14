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21:21 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» обыграли на своем поле «Неман», одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» победили гродненский «Неман» в стартовом матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Домашнюю игру минчане начали активно и уже в дебюте создали несколько опасных моментов у ворот гостей. Счет был открыт на 10-й минуте, когда украинский полузащитник «Минска» Александр Васильев реализовал пенальти.

Во втором тайме, на 71-й минуте игры, Андрей Якимов восстановил равновесие, а еще через 6 минут Евгений Шевченко принес «Минску» первую викторию в нынешнем первенстве — 2:1.

Позже «Городея» сыграет у себя дома с минским «Торпедо».

Еще три матча состоятся в субботу, 15 июня: «Дняпро» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район), «Славия» (Мозырь) — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск».

Главные фавориты турнира свои встречи 11-го тура проведут в воскресенье, 16 июня. Лидер первенства брестское «Динамо» примет на своем поле «Гомель». На поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с солигорским «Шахтером». Минское «Динамо» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграет с земляками из «Энергетика-БГУ».

Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Динамо» (Брест) — 26 очков, БАТЭ, «Шахтер» — по 24, «Ислочь» — 21, «Динамо» (Минск) — 19.

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