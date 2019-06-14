Футболисты «Минска» обыграли на своем поле «Неман», одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси

Домашнюю игру минчане начали активно и уже в дебюте создали несколько опасных моментов у ворот гостей. Счет был открыт на 10-й минуте, когда украинский полузащитник «Минска» Александр Васильев реализовал пенальти.

Во втором тайме, на 71-й минуте игры, Андрей Якимов восстановил равновесие, а еще через 6 минут Евгений Шевченко принес «Минску» первую викторию в нынешнем первенстве — 2:1.

Позже «Городея» сыграет у себя дома с минским «Торпедо».

Еще три матча состоятся в субботу, 15 июня: «Дняпро» (Могилев) — «Ислочь» (Минский район), «Славия» (Мозырь) — «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Витебск».

Главные фавориты турнира свои встречи 11-го тура проведут в воскресенье, 16 июня. Лидер первенства брестское «Динамо» примет на своем поле «Гомель». На поле «Борисов-Арены» футболисты БАТЭ сыграют с солигорским «Шахтером». Минское «Динамо» на поле столичного стадиона «Трактор» сыграет с земляками из «Энергетика-БГУ».