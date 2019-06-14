Роналду: Незабываемый сезон — новые впечатления, побитые рекорды и три трофея
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги сезона-2018/19.
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги сезона-2018/19.
«Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и ещё три трофея.
Должен поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня приняли в Италии. Вы очень важная часть наших побед. Спасибо всем моим фанатам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться ещё одной исторической победы для страны. Вы всегда будете занимать особое место в моём сердце.
Лично я никогда не забуду замечательные моменты и новые рекорды, которые у меня были в 2019 году:
До скорой встречи! Вместе мы будем бороться за новые и удивительные победы! Я рассчитываю на вас! — написал Роналду.