Роналду: Незабываемый сезон — новые впечатления, побитые рекорды и три трофея

Должен поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня приняли в Италии. Вы очень важная часть наших побед. Спасибо всем моим фанатам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться ещё одной исторической победы для страны. Вы всегда будете занимать особое место в моём сердце.