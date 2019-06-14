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14 июня, источник: Чемпионат.com

Роналду: Незабываемый сезон — новые впечатления, побитые рекорды и три трофея

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» подвёл итоги сезона-2018/19.

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«Какой незабываемый сезон! Новые впечатления, гигантский клуб, захватывающий город, побитые рекорды и ещё три трофея.

Должен поблагодарить всех болельщиков «Ювентуса» за то, как меня приняли в Италии. Вы очень важная часть наших побед. Спасибо всем моим фанатам по всему миру и особенно португальцам, которые помогли нам добиться ещё одной исторической победы для страны. Вы всегда будете занимать особое место в моём сердце.

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Лично я никогда не забуду замечательные моменты и новые рекорды, которые у меня были в 2019 году:

  • титул Серии А, лучший игрок и 21 гол;
  • победа в Лиге наций и хет-трик;
  • первый игрок, одержавший 100 побед и забивший 125 мячей в Лиге чемпионов;
  • первый игрок, выигравший 10 турниров под эгидой УЕФА;
  • первый игрок, отличившийся голами за сборную в финальных стадиях чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка конфедераций и Лиги наций;
  • первый игрок, отличившийся забитыми мячами за национальную команду в 10 финальных стадиях подряд с 2014 по 2019 год.

До скорой встречи! Вместе мы будем бороться за новые и удивительные победы! Я рассчитываю на вас! — написал Роналду.

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