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10:15 (мск), источник: Газета.Ру

«Боруссия» хочет вернуть Хуммельса

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс может перейти в дортмундскую «Борусиию», сообщает Bild.

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Источник: AP 2019

Дортмундцы уже провели переговоры с «Баварией». Руководство мюнхенского клуба сообщило главному тренеру Нико Ковачу о возможной продаже игрока.

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Хуммельс принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. «Бавария» стала чемпионом страны с 78 очками в активе. «Боруссия» набрала на два очка меньше и расположилась на второй строчке.

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