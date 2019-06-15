«Боруссия» хочет вернуть Хуммельса

В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Хуммельс принял участие в 20 матчах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. «Бавария» стала чемпионом страны с 78 очками в активе. «Боруссия» набрала на два очка меньше и расположилась на второй строчке.