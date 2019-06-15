Форвард «Ювентуса» Игуаин определился со своим будущим

«Гонсало уважает свой контракт и будет с командой и следующие два года. Он хорошо проявлял себя в команде, а идти в другую итальянскую команду не является решением. В Серии А он будет играть только за туринцев. Он очень серьезно настроен и его переполняет решимость», — цитирует Николаса Sky Sports.