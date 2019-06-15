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12:07 (мск), источник: Газета.Ру

Форвард «Ювентуса» Игуаин определился со своим будущим

Брат аргентинского нападающего Гонсало Игуаина Николас рассказал о будущем футболиста.

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Источник: Reuters

Форвард, права на которого принадлежат туринскому «Ювентусу», первую часть сезона отыграл в «Милане», а затем перешел в лондонский «Челси».

«Гонсало уважает свой контракт и будет с командой и следующие два года. Он хорошо проявлял себя в команде, а идти в другую итальянскую команду не является решением. В Серии А он будет играть только за туринцев. Он очень серьезно настроен и его переполняет решимость», — цитирует Николаса Sky Sports.

Брат футболиста отметил, что нападающий намерен завершить карьеру в «Ювентусе».

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