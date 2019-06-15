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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: В новом клубе К. Навас хочет получать € 7 млн в год

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может остаться на «Сантьяго Бернабеу» и в следующем сезоне, утверждает AS.

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По информации источника, в «Королевском клубе» уведомили 32-летнего вратаря, что готовы с ним расстаться этим летом и сделать ставку на Тибо Куртуа как на первого номера команды. В ответ костариканец сообщил, что намерен уйти. При этом Навас попросил отпустить его бесплатно, чтобы он смог договориться с новым клубом о личном контракте с окладом в размере € 7 млн в год, что на € 2 млн больше, чем он сейчас получает на «Сантьяго Бернабеу». Однако уход футболиста осложняют два обстоятельства — непосредственно высокие требования футболиста по заработной плате и нежелание «Реала» отпускать вратаря бесплатно.

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