Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди перейти в его клуб «Интер Майами».
Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди перейти в его клуб «Интер Майами».
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.
Ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на аргентинского форварда, поэтому Икарди может покинуть итальянский клуб.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал четыре передачи.