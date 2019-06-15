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14:15 (мск), источник: Газета.Ру

Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм пригласил нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди перейти в его клуб «Интер Майами».

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Источник: Reuters

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на аргентинского форварда, поэтому Икарди может покинуть итальянский клуб.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 29 матчах чемпионата Италии, в которых забил 11 мячей и отдал четыре передачи.

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