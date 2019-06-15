Бекхэм предложил Икарди перейти в его клуб

Источник: Reuters

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Telam.

Ранее в СМИ появилась информация, что новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на аргентинского форварда, поэтому Икарди может покинуть итальянский клуб.