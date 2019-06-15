«Барселона» начала переговоры по трансферу Геррейру

По информации источника, сине-гранатовые уже контактировали с самим 25-летним футболистом и вступили в переговоры по его трансферу со «шмелями». Ранее португалец отказался продлевать контракт с «Боруссией», который рассчитан до лета следующего года. Ввиду этого каталонцы намерены снизить цену на футболиста, которая была установлена дортмундским клубом на уровне € 25 млн.