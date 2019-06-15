«Барселона» начала переговоры по трансферу Геррейру
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.
Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Sport.es.
По информации источника,
В завершившемся сезоне Геррейру сыграл на клубном уровне 32 матча. В активе футболиста 6 забитых мячей и 6 результативных передач. В «Боруссию» португалец перешёл летом 2016 года из «Лорьяна» за сумму в € 12 млн. Ранее он также выступал за «Кан».