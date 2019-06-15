Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Об этом сообщает TMZ.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги. Об этом сообщает TMZ.
По информации источника, Майорга обратилась в федеральный суд США после того, как отозвала иск из суда
5 июня сообщалось, что дело против Роналду было закрыто, однако позднее выяснилось, что Майорга все же решила обратиться в федеральный суд. Она обвиняет португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в
В январе полиция