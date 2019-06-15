Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

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По информации источника, Майорга обратилась в федеральный суд США после того, как отозвала иск из суда Лас-Вегаса. Делу быстро дали ход, и Роналду лично получил повестку.

5 июня сообщалось, что дело против Роналду было закрыто, однако позднее выяснилось, что Майорга все же решила обратиться в федеральный суд. Она обвиняет португальца в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает американка, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Роналду отрицал обвинения.