Источник: Погба готов устроить бойкот, если МЮ откажет ему в переходе в «Реал»

По информации источника, 26-летний хавбек намерен запросить у «красных дьяволов» своей продажи в «Королевский клуб». Если руководство манкунианцев откажет французу, он будет готов устроить бойкот и не приехать в расположение клуба для старта подготовки к новому сезону. Ради переезда на «Сантьяго Бернабеу» футболист будет готов пойти на снижение заработной платы.