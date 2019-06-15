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15:47 (мск), источник: Vesti.kz

Лучшего бомбардира «Кайрата» предложили киевскому «Динамо»

Портал Dynamo.kiev.ua в материале о кандидатах на усиление атаки «Динамо» рассматривает нападающего алматинского «Кайрата» Адеринсолу Эсеолу, который может решить проблемы киевского клуба.

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Источник: AP 2019

«Эсеола после «Динамо» скитался по низшим лигам Италии, затем вернулся в Украину. Его возвращение не сказать, что принесло очень много пользы, лишь в киевском «Арсенале» в Первой лиге он сумел помочь клубу.

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В 2018 году его переезд в Казахстан ничего не предвещал, однако солидно наколотив за «Акжайык», Эсеола сумел обратить на себя внимание «Кайрата». В последних двух сезонах Адеринсола демонстрирует невероятную результативность, однако вызова в сборную пока не получает, вероятно дело в силе чемпионата. Сам же Эсеола отлично подходит под модель контратакующего футбола, он обладает отличной скоростью и физическими данными. Во времена выступления в киевском «Динамо» в скорости он уступал лишь Бадру Эль-Каддури и Олегу Гусеву. Смесь скорости, опыта и мышц может принести пользу киевскому клубу", — пишет украинский сайт.

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги Эсеола провел 11 матчей и с десятью голами возглавляет гонку бомбардиров. За «Кайрат» форвард выступает с лета 2018 года.

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