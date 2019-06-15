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15:58 (мск), источник: Газета.Ру

Делу об изнасиловании дали ход: Роналду вызван в суд

Дело об обвинении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги продолжается. Футбольную звезду уже вызвали в федеральный суд, где ему придется объясниться за произошедшее в гостиничном номере в июне 2009 года.

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Лидер туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги.

Как сообщает TMZ, новоиспеченному победителю Лиги наций — 2019 передали документы из федерального суда США лично в руки.

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Столь резонансные разбирательства связаны с событиями 10-летней давности, а длятся они с начала 2019 года. В январе полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК Криштиану. Полицейские намеревались сверить генетический материал игрока с образцами, найденными на платье Майорги.

По словам девушки, в 2010-м модель подписала с юристами игрока соглашение о неразглашении: за молчание она получила $375 тыс. Это соглашение и показывал на пресс-конференции адвокат потерпевшей, также заявляя о наличии других доказательств вины футболиста. Португалец же уверял, что отношения начались по взаимному согласию.

«Мистер Роналду всегда пояснял, что-то, что произошло в Лас-Вегасе в 2009 году, носило согласованный характер. Так что мы не удивлены ни тем, что ДНК будет предоставлена, ни тем, что полиция делает этот вполне стандартный запрос в рамках своего расследования», — приводил слова адвоката спортсмена Питера Кристиансена The Wall Street Journal.

К слову, модель решила вспомнить о пережитом в гостиничном номере насилии спустя длительный срок якобы по той причине, что ее вдохновило движение #MeToo (#ятоже), активистки которого рассказывают о подобных инцидентах и пытаются добиться правосудия.

Усугублялась ситуация для Роналду еще и тем, что в разбирательство вмешалась экс-возлюбленная игрока Жасмин Леннард. Модель и звезда британского шоу «Большой брат» познакомилась с Роналду десять лет назад в Лос-Анджелесе, когда португальцу было 22 года. Его сопровождали охранники, через которых футболист якобы знакомился с девушками и склонял к сексу.

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Жасмин была готова оказать помощь жертве и рассказать о психологических проблемах португальца.

«После долгих раздумий я решила обратиться к Кэтрин Майорге и ее адвокатам, чтобы предложить свою помощь в деле с обвинением Роналду в изнасиловании. У меня есть информация, которая, полагаю, поможет делу. Никто не представляет, какой он на самом деле. А если бы знали, то были бы в ужасе. Не хочу больше смотреть, как он врет. Сделаю все, чтобы помочь Кэтрин. Роналду полагает, что ему все сойдет с рук. Не в этот раз. У меня были с ним отношения. Мы общались довольно регулярно в последние полтора года. У меня сохранились сообщения и записи, которые могут помочь в деле Кэтрин. Они покажут настоящее лицо и характер Криштиану», — писала девушка в твиттере.

Со временем шум вокруг громкой проблемы Роналду стих. А 5 июня издание Bloomberg даже опубликовало неожиданную новость о том, что Майорга якобы отозвала свой иск из суда Лас-Вегаса и дело было полностью закрыто.

По какой причине американка решила сделать это, не сообщалось. Но прояснить ситуацию вызвалась одна из адвокатов Майорги Лариса Дрогобычер.

«Мы не отказывались полностью от обвинений в сторону Роналду и не закрывали дело. Мы лишь отозвали иск в суде штата Невада, где он рассматривался раньше, и подали точно такой же в Федеральный суд США. Это было сделано, исходя из судебных правил, по которым рассматриваются дела иностранцев. Таким образом, мы лишь поменяли место подачи иска, — все обвинения остаются в силе», — приводил слова юриста ESPN.

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Роналду, уже задумавшийся об отпуске, вновь возвращается к былой проблеме: впереди новые заседания по этому скандалу.

Юридическая команда Криштиану уже ответила на иск своими собственными судебными документами, которые, по-видимому, изложат аргументы в пользу прошлого решения суда, чтобы как можно быстрее закрыть дело.

Стоит отметить, что в настоящий момент 33-летний Роналду состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Вместе они воспитывают четверых детей: рожденных от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, близнецов Еву и Мэтью, а также общую дочь Алану, появившуюся на свет осенью 2017 года.

Анатолий Ильинский

Прекращено уголовное дело в отношении Криштиану Роналду
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