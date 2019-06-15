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17:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рейтинг Squawka: Месси — лучший игрок сезона, Роналду не попал в топ-10

Портал Squawka опубликовал список 10 лучших футболистов Европы по итогам прошедшего сезона.

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Источник: Reuters

Первое место в рейтине занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, на второй строчке расположился защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк, третий — полузащитник «Манчестер Сити"​ Бернарду Силва.

Форвард «Ювентуса"​ Криштиану Роналду не попал в топ-10.

10 лучших футболистов сезона 2018/19 по версии Squawka:

1. Лионель Месси («Барселона»);
2. Виргил ван Дейк («Ливерпуль»);
3. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
4. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»);
5. Френки де Йонг («Аякс»);
6. Садио Мане («Ливерпуль»);
7. Эден Азар («Челси»);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
9. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»);
​10. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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