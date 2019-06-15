«Тобол» обыграл на выезде «Актобе» в матче с голом-фантомом и догнал «Астану»

Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Бауыржан Турысбек, отличившийся на 74-й минуте игры. Причем судья не сразу засчитал взятие ворот — мяч после удара игрока «Тобола» попал в перекладину и опустился за линию, но затем вылетел из ворот.