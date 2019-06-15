«Тобол» обыграл на выезде «Актобе» в матче с голом-фантомом и догнал «Астану»
Костанайцы одержали четвертую победу подряд.
Костанайцы одержали четвертую победу подряд.
Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в 14-м туре казахстанской
Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Бауыржан Турысбек, отличившийся на 74-й минуте игры. Причем судья не сразу засчитал взятие ворот — мяч после удара игрока «Тобола» попал в перекладину и опустился за линию, но затем вылетел из ворот.
Таким образом, костанайцы одержали четвертую победу подряд и набрали 32 очка, догнав «Астану», у которой сыграно на один матч больше.
«Актобе», проигравший третий матч кряду, с пассивом «-5» очков замыкает турнирную таблицу.
Остальные матчи 14-го тура пройдут завтра, 16 июня.