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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» обыграл на выезде «Актобе» в матче с голом-фантомом и догнал «Астану»

Костанайцы одержали четвертую победу подряд.

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Костанайский «Тобол» одержал победу над «Актобе» в 14-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Актобе, завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал Бауыржан Турысбек, отличившийся на 74-й минуте игры. Причем судья не сразу засчитал взятие ворот — мяч после удара игрока «Тобола» попал в перекладину и опустился за линию, но затем вылетел из ворот.

Таким образом, костанайцы одержали четвертую победу подряд и набрали 32 очка, догнав «Астану», у которой сыграно на один матч больше.

«Актобе», проигравший третий матч кряду, с пассивом «-5» очков замыкает турнирную таблицу.

Остальные матчи 14-го тура пройдут завтра, 16 июня.

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