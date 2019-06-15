Суарес обращался к психологу после укуса Кьеллини
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес вспомнил о случае, когда на чемпионате мира 2014 года в матче с национальной командой Италии он укусил защитника Джорджо Кьеллини.
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес вспомнил о случае, когда на чемпионате мира 2014 года в матче с национальной командой Италии он укусил защитника Джорджо Кьеллини.
— После игры жена спросила меня об этом, — цитирует Fox Sports Суареса. — Я сказал, что мы просто столкнулись. Позже обращался к психологам, это очень помогло мне, я принял свои ошибки и стал взрослее. Тогда много страдал, так как подставил жену, детей и одноклубников.
Со мной поступили неправильно. Я подписал контракт с «Барселоной», но даже не дали даже провести презентацию. Тогда думал, что моя карьера закончена.