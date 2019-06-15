Суарес обращался к психологу после укуса Кьеллини

— После игры жена спросила меня об этом, — цитирует Fox Sports Суареса. — Я сказал, что мы просто столкнулись. Позже обращался к психологам, это очень помогло мне, я принял свои ошибки и стал взрослее. Тогда много страдал, так как подставил жену, детей и одноклубников.