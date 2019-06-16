СМИ: Недвед рассчитывает вернуть Погба в «Ювентус»

Об этом сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Николо Шира.
Сообщается, что Недвед оказывает давление на агента игрока Мино Райолу, с которым он в дружеских отношениях, чтобы тот помог вернуть француза, несмотря на интерес «Реала». «МЮ» не хочет терять игрока и может отпустить его только за 150 миллионов евро.
26-летний Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.