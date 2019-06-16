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10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Недвед рассчитывает вернуть Погба в «Ювентус»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед предпринимает попытки вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает в своем Твиттере итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что Недвед оказывает давление на агента игрока Мино Райолу, с которым он в дружеских отношениях, чтобы тот помог вернуть француза, несмотря на интерес «Реала». «МЮ» не хочет терять игрока и может отпустить его только за 150 миллионов евро.

26-летний Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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