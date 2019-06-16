Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»

Источник: AFP 2019

«Я в поисках эмоций. Если мне не хватает драйва, которого я ищу, я могу позволить себе поиграть ещё год. Ещё 5 месяцев назад в «ПСЖ» мне сказали, что в конце сезона отдадут мне место второго голкипера. С января я думал об этом и пришёл к выводу, что это не для меня.

Решение «ПСЖ» было понятным и рациональным, а предложение — заманчивым, но в 41 год у меня вновь возникла эта практически физиологическая потребность испытывать яркие эмоции от игры. Эмоции дают мне энергию, они позволяют чувствовать, будто я являюсь частью чего-то большего. Сейчас, как и прошлым летом, я пребываю в состоянии абсолютного покоя. Всё открыто для меня, но всё это может закончится через 12 месяцев или через 15 дней.