Буффон объяснил, почему решил покинуть «ПСЖ»
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
Вратарь Джанлуиджи Буффон, который покинул «ПСЖ», рассказал, почему отказался от продления контракта с французским клубом.
«Я в поисках эмоций. Если мне не хватает драйва, которого я ищу, я могу позволить себе поиграть ещё год. Ещё 5 месяцев назад в «ПСЖ» мне сказали, что в конце сезона отдадут мне место второго голкипера. С января я думал об этом и пришёл к выводу, что это не для меня.
Решение «ПСЖ» было понятным и рациональным, а предложение — заманчивым, но в 41 год у меня вновь возникла эта практически физиологическая потребность испытывать яркие эмоции от игры. Эмоции дают мне энергию, они позволяют чувствовать, будто я являюсь частью
Я получил несколько хороших предложений, но я ищу драйва. Меня не беспокоит, что люди думают о моём решении продолжать. Я провёл 15 лет, чтобы испортить свой имидж, а на протяжении следующих 10 лет пытался его восстановить", — приводит слова Буффона Corriere dello Sport.