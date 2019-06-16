«Барселона» и новый детектив. Чем закончится сага Гризманна и де Лигта?
Два потенциальных новичка «Барселоны» никак не определятся со своим будущим.
Два потенциальных новичка «Барселоны» никак не определятся со своим будущим.
Любит «Барселона» ежегодно влезать в трансферные саги, писать свой
О двух главных целях каталонцев на сегодняшний день — де Лигте и Гризманне — давно известно только одно: новый сезон первый точно не встретит в «Аяксе», а второй официально объявил об уходе из «Атлетико». Все. Больше информации о них нет — точнее, ее полно, но
Давайте разбираться по порядку.
Задача подписать Гризманна с самого начала была основной для технического секретаря каталонцев,
Тогда, в мае, казалось, что столица Каталонии — приоритетное направление для француза, такое количество новостей о контактах руководства
Но пока повторяется то же самое — Гризманн сказал «А» и замолчал. Периодически, правда, он дает
Однако всего через четыре дня, после отборочного матча на Евро-2020 против Андорры, Гризманн звучал уже иначе: «Наберитесь терпения. Мне первому хочется знать, что меня ждет в будущем, но нужно немного подождать. Не знаю, останусь ли я в ла лиге — через две недели наступит
Возможно, это прояснение случилось и раньше. На днях исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин в эфире одной из телепередач сказал как отрезал: «Начиная с марта я совершенно точно представляю себе, где в итоге окажется Гризманн. В «Барселоне». Правда это или нет, никто не знает, но слова Хиль Марина — это не новость в Твиттере, просто так делать подобное заявление он не стал бы.
Не исключено, что затяжка времени связана с тем, что все ждут 1 июля — в этот день отступные за Гризманна снизятся с 200 миллионов евро до 120 миллионов, и можно будет начинать предметный разговор. Причем вслух — потому что пока все заинтересованные лица только и делают, что шепчутся.
Ситуация с де Лигтом еще запутаннее. Изначально они с де Йонгом, как закадычные друзья, выразили желание перейти в один клуб. Тут как тут оказался «ПСЖ», предложивший «Аяксу» (по слухам) 150 миллионов евро за пару, но де Йонг в итоге подписал контракт с «Барселоной». В тот момент можно было бы представить, что следующий логичный шаг — соглашение
Этим «но» стал агент де Лигта, один из самых могущественных импресарио мирового футбола, Мино Райола. В январе испанская спортивная пресса сообщила, что Райола требует от каталонцев комиссию в размере 10 миллионов евро и 12-миллионный оклад за сезон своему клиенту. Учитывая, что «Аякс» оценил 19-летнего футболиста, в декабре 2018-го получившего премию Golden Boy лучшему молодому игроку Европы, в 75 миллионов, общая сумма выходила слишком уж круглой — мальчик действительно оказывался «золотым».
Сейчас известно, что договоренность между «Барсой» и «Аяксом» (те самые 75 миллионов) достигнута давно — осталось получить согласие игрока. Загвоздка в том, что де Лигт находится в сомнениях — очевидно «ПСЖ», который называют главным претендентом в трансферной борьбе за голландца, предлагает ему куда более заманчивый контракт, а каталонцы не готовы двигаться и отступать от своих условий. В Испании пишут, что
В услугах де Лигта заинтересован также «Ювентус» — и это нашло интересное отражение во время финала Лиги наций. Голландия проиграла португальцам и после игры к де Лигту подошел Роналду. «Он попросил меня перейти в “Юве”. Я удивился и даже рассмеялся, потому что сначала подумал, что мне показалось», — рассказал позже голландец.
В Испании считают, что туринцы готовы платить ему 10 миллионов в год — больше, чем «Барса», но меньше, чем «ПСЖ».
Подобные метания де Лигта настроили против него приличную часть болельщиков «Барселоны». Явно
В четверг в издании De Telegraaf появилась информация о том, что мать и подруга де Лигта просматривают дома в Париже, а за день до этого в Италии начали вовсю обсуждать то, что Райола прибыл в столицу Франции на заключительный этап переговоров с представителями «ПСЖ».
Все это не может не действовать на нервы боссам «Барселоны», но от них тут, похоже, уже ничего не зависит.