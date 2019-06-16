Погба признался, что готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

— Сейчас в прессе много слухов, — приводит слова Погба The Guardian. — Я считаю, что сильно преуспел за эти три года в «МЮ». Конечно, были хорошие и плохие моменты, как и у всех футболистов. После прошедшего сезона, который был моим лучшим в Англии, учитывая все то, что случилось… Думаю, что настало время для нового вызова — попробовать свои силы где-то еще.