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14:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Погба признался, что готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в интервью The Guardian рассказал о том, что готов к новому вызову в своей карьере.

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Источник: AP 2019

26-летний француз считает, что замечательно провел время в «МЮ».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Реал» интересуются Погба.

— Сейчас в прессе много слухов, — приводит слова Погба The Guardian. — Я считаю, что сильно преуспел за эти три года в «МЮ». Конечно, были хорошие и плохие моменты, как и у всех футболистов. После прошедшего сезона, который был моим лучшим в Англии, учитывая все то, что случилось… Думаю, что настало время для нового вызова — попробовать свои силы где-то еще.

26-летний Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

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