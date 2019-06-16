Погба признался, что готов покинуть «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в интервью The Guardian рассказал о том, что готов к новому вызову в своей карьере.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в интервью The Guardian рассказал о том, что готов к новому вызову в своей карьере.
26-летний француз считает, что замечательно провел время в «МЮ».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Реал» интересуются Погба.
— Сейчас в прессе много слухов, — приводит слова Погба The Guardian. — Я считаю, что сильно преуспел за эти три года в «МЮ». Конечно, были хорошие и плохие моменты, как и у всех футболистов. После прошедшего сезона, который был моим лучшим в Англии, учитывая все то, что случилось… Думаю, что настало время для нового вызова — попробовать свои силы
26-летний Поль Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за «Манчестер Юнайтед», забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.