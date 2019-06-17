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09:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Об этом сообщает Mirror.

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По информации издания, мерсисайдцы получили конкретные предложения: «Реал» и «Ювентус» были готовы заплатить за египетского форварда 150 миллионов фунтов стерлингов (190 миллионов долларов), однако Салах принял решение остаться в «Ливерпуле».

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Отмечается, что «Ливерпуль» получал предложения о продаже партнера Салаха по атаке Садио Мане. Сенегалец также не выразил заинтересованности в уходе из английского клуба.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал вторым в Английской премьер-лиге, уступив первое место «Манчестер Сити». При этом команда Юргена Клоппа одержала победу в Лиге чемпионов, обыграв «Тоттенхэм» в финале.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он провел в составе клуба 104 матча и отметился 71 забитым мячом.

13 июня исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал список самых дорогих футболистов мира. Салах стал вторым в рейтинге (219,6 миллиона евро), на первой строчке оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (252,2 миллиона евро).

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