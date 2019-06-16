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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» отказал «Интеру» в обмене Лукаку на Икарди

«Манчестер Юнайтед» отказал «Интеру» в трансфере нападающего Ромелу Лукаку со включением в сделку форварда Мауро Икарди, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Источник: Reuters

«МЮ» готов расстаться с бельгийцем, однако требует только деньги — порядка 80 миллионов евро.

Ромелу выступает за «МЮ» с лета 2017 года. В прошедшем сезоне 26-летний бельгиец забил 12 голов в 32 матчах.

Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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