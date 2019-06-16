В следующем сезоне в АПЛ будут играть мячом с розовыми вставками
Представлен официальный мяч, которым будут играть в матчах английской
Представлен официальный мяч, которым будут играть в матчах английской
Фотография опубликована на странице Sky Sports Premier League в «Твиттере».
Мяч выполнен в белом цвете с розовыми и чёрными вставками, выделенными
Новый сезон АПЛ начнётся 9 августа матчем «Ливерпуль» — «Норвич Сити» на «Энфилде». Остальные встречи 1-го тура состоятся 10 и 11 августа.
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». В минувшей кампании подопечные Хосепа Гвардиолы всего на одно очко опередили финишировавший вторым «Ливерпуль».