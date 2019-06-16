Голы Исламхана и лучшего бомбардира КПЛ принесли «Кайрату» победу над «Окжетпесом»

Игра проходила сегодня, 16 июня, в Кокшетау и завершилась со счетом 1:2.

Первый мяч у «Кайрата» забил капитан Бауыржана Исламхана, который впервые отличился в КПЛ-2019. На девятой минуте он сыграл в стеночку с полузащитником Рамазаном Оразовым, а затем отправил мяч точно в угол ворот Ярослава Багинского.

Автором второго гола «Кайрата» на 75-й минуте стал нападающий Адеринсола Эсеола. Украинец, у которого теперь 11 мячей, упрочил лидерство в гонке бомбардиров КПЛ.

На 90-й минуте «Окжетпес» смог отыграть один гол. Его автором стал полузащитник Санат Жумаханов, который во второй раз в сезоне огорчил «Кайрат».