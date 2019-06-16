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16:41 (мск), источник: Vesti.kz

Голы Исламхана и лучшего бомбардира КПЛ принесли «Кайрату» победу над «Окжетпесом»

Футболисты «Окжетпеса» проиграли алматинскому «Кайрату» в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 16 июня, в Кокшетау и завершилась со счетом 1:2.

Первый мяч у «Кайрата» забил капитан Бауыржана Исламхана, который впервые отличился в КПЛ-2019. На девятой минуте он сыграл в стеночку с полузащитником Рамазаном Оразовым, а затем отправил мяч точно в угол ворот Ярослава Багинского.

Автором второго гола «Кайрата» на 75-й минуте стал нападающий Адеринсола Эсеола. Украинец, у которого теперь 11 мячей, упрочил лидерство в гонке бомбардиров КПЛ.

На 90-й минуте «Окжетпес» смог отыграть один гол. Его автором стал полузащитник Санат Жумаханов, который во второй раз в сезоне огорчил «Кайрат».

Для «Кайрата» эта победа девятой в КПЛ-2019, а «Окжетпес» потерпел седьмое поражение. С 28 очками алматинцы на данный момент идут третьими, а кокшетаусцы с 15 баллами занимают восьмую строчку.

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