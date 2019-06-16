«Иртыш» не смог победить в первом матче с новым тренером из Сербии

Игра проходила сегодня, 16 июня, в Таразе и завершилась со счетом 0:0.

Для «Иртыша» эта ничья стала первой в КПЛ-2019, а для «Тараза» — второй. С 13 очками павлодарцы занимают девятое место и на два балла опережают южан, которые идут десятыми.