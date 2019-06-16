Сарри в «Ювентусе» — ошибка. И для тренера, и для клуба

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Алек Кегелес

Расторжение контракта Сарри с «Челси» было бы совсем нелогичным со стороны клуба: «синие» в трансферном бане — мало кто из тренеров готов работать в команде, откуда лидеры будут только уходить в ближайшие трансферные окна, а Сарри провел нормальный сезон, занял почетное третье место (опередить «Сити» и «Ливерпуль» нереально) и даже принес трофей.

Да, сам Маурицио вряд ли счастлив в «Челси»: натянутые отношения с раздевалкой, постоянное давление, опросы футболистов по поводу его увольнения, постоянный стресс (даже покурить не дают) и запрет на трансферы. Но неужели бежать из Англии в «Ювентус» — умное решение Сарри? Похоже, что нет — и на то есть несколько причин.

Кажется, что «старая синьора» в нынешней Серии А выиграет чемпионат с любым более-компетентным тренером — вероятно, лишь недавно почувствовавший вкус победы Сарри рассчитывает на скудетто. На деле это не совсем так. Во-первых, конкуренция в Серии А значительно возросла: с каждым днем сильнее «Интер», который назначил Антонио Конте главным тренером (а он ставит команде игру гораздо быстрее, чем это делает Сарри), все еще силен «Наполи», прогрессирует «Аталанта». Во-вторых, «Ювентус» последние два года — на спаде: вы могли не заметить, но по ожидаемым очкам в сезоне 17/18 команда Аллегри отстала от «Наполи» на 9 expected points, а в сезоне 18/19 «старая синьора» вообще финишировала четвертой — «Наполи», «Аталанта» и «Интер» набрали больше ожидаемых очков. Возможно, последние два чемпионства — оверперфоманс «Юве», связанный с везением, либо же Аллегри просто обманывает xG-статистику. Так или иначе, продолжение спад при новом тренере, которому необходимо время, чтобы поставить и отладить свою игру, неминуемо — значит, «Ювентус» может проиграть скудетто, если ему не будет фартить.

В Италии уже знакомы со стилем Сарри. Вероятно, к «Ювентусу» Маурицио очень быстро найдут ключи — раньше, чем итальянец сможет наладить игру своей команды. Предсказуемость Сарри — на руку не только другим итальянским командам, но и нам: можно утверждать, что Маурицио будет переносить свою систему на «Ювентус» и встраивать в нее даже плохо подходящих для нее игроков ровно так же, как он делал в «Челси» в начале сезона.

В «Юве» есть игроки на большую часть ролей. На каких-то позициях есть даже несколько очень крутых футболистов: например, на роль Аллана/Канте подходят Эмре Джан и Блез Матюиди, в меньшей степени — Бентанкур; на роль Кальехона подходит Бернардески и, в какой-то мере, Дуглас Коста.

Но есть три основные проблемы. Первая — отсутствие игрока типа Гамшика. «Челси» Сарри страдал в позиционных атаках именно из-за того, что ни Баркли, ни Ковачич не могли дать даже половину того, что «Наполи» давал словак. В «Ювентусе» самый близкий к Гамшику игрок — Аарон Рэмзи. Но и травматичный валлиец (у него постоянные проблемы с подколенным сухожилием — из-за этого он пропустил конец сезона 18/19) не совсем подходит на роль Марека: Рэмзи — умный футболист, который здорово чувствует пространство и врывается в штрафную, но для левого центрального полузащитника в системе Сарри важнее продвижение мяча на дриблинге и через пас, частое обострение передачами в штрафную, а также хороший дальний удар. Рэмзи явно хуже Гамшика по всем этим показателям.

Вторая проблема — непонятно, кого ставить креативным игроком на левый фланг. В голове всплывает только Пауло Дибала, но он не тащит мяч так, как это делают Инсинье и Азар, и не врывается в штрафную так, как Лоренцо. А еще аргентинец — левша, и смещаться в полуфланг с левого фланга для него — крайне неудобно. Возможно, Сарри подстроит систему под Дибалу и поменяет левую и правую сторону ролями, но такой сценарий выглядит нереалистично.

Третья проблема — Криштиану Роналду. Португалец все еще хорош, но встроить его в позиционную структуру, которая подразумевает игру в частый короткий пас — крайне тяжелая, скорее даже нереальная задача. Роналду уже давно превратился в форварда штрафной — Зидан подстроил атакующую структуру таким образом, что Криштиану разрывал всех топов в Лиге Чемпионов. Сарри вряд ли готов играть в навесы на голову Роналду, но в любой другой структуре португалец будет мешать — он не смещается в глубину так, как это делали другие центрфорварды у Маурицио, не тащит мяч и не комбинирует, как это делали Инсинье и Азар, и вряд ли готов к таким рывкам справа, какие делал Кальехон (Криштиану вообще вряд ли согласится играть справа). Более того, Роналду без мяча — обуза, под которую Сарри придется подстраивать прессинг-план.

При этом Роналду обладает очень серьезным влиянием в «Ювентусе»; Сарри явно не хватит авторитета, чтобы стать главнее Криштиану. У Маурицио могут не сложиться отношения и с настоящим руководством клуба: некоторые трансферы генеральный директор «Юве» делает не по просьбе тренера, а исходя из собственных соображений об их правильности (см. трансфер Роналду). Более того, португалец пытается оказывать влияние на трансферы «Юве» — вряд ли это понравится новому тренеру.

Сарри не нравилось давление в Англии? В «Ювентусе» оно станет еще сильнее. Если от «Челси» требовалось попадание в топ-4 (с учетом кризиса «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» задача казалась довольно простой), то от «старой сеньоры» не ждут ничего, кроме победы в Серии А, а также хотя бы полуфинала Лиги чемпионов. Под таким давлением у Сарри сдадут нервы не перед последним матчем сезона, а еще в середине розыгрыша чемпионата.

В конце концов, если Маурицио не уничтожит пресса, то это сделают фанаты «Наполи». Конечно, Сарри не обладал статусом легенды клуба, но в Неаполе к нему относились с большим уважением. Если итальянец возглавит «Ювентус», фанаты «Наполи» просто сотрут Сарри. Учитывая отмороженность некоторых фанатских группировок, дело может не ограничиться обычными угрозами.