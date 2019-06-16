«Барселона» в ближайшие две недели хочет продать игроков на € 65 млн

Источник: AP 2019

До 30 июня сине-гранатовые хотят продать вратарей Яспера Силлессена и Адриана Ортолу, защитников Марка Кукурелью и Серхи Паленсию, а также хавбеков Дениса Суареса, Андре Гомеша и Рафинью.

В сезоне-2018/19 «Барселона» стала чемпионом испанской Примеры. В 38 матчах команда Эрнесто Вальверде одержала 26 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения. Каталонцы также выиграли Суперкубок страны.