«Ордабасы» упустил победу над «Жетысу» и не смог обойти «Кайрат» в таблице КПЛ
Футболисты «Жетысу» сыграли вничью с «Ордабасы» в домашнем матче 14-го тура казахстанской
Футболисты «Жетысу» сыграли вничью с «Ордабасы» в домашнем матче 14-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 16 июня, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.
На 15-й минуте бразилец Жоао Пауло забил свой девятый гол в сезоне и вывел «Ордабасы» вперед, но на 22-й защитник сборной Армении и «Жетысу» Камо Оганесян сравнял счет.
Для «Ордабасы» эта ничья стала шестой в КПЛ-2019, а для «Жетысу» — четвертой. С 27 очками шымкентцы занимают четвертое место, отставая на один балл от идущего третьим «Кайрата», а талдыкорганцы с 22 очками располагаются на шестой строчке.
В других матчах 14-го тура «Астана» разгромила «Кайсар» — 4:1, «Шахтер» сыграл вничью с «Атырау» — 1:1, «Окжетпес» уступил «Кайрату» — 0:2, «Тараз» и «Иртыш» обошлись без голов — 0:0, а «Актобе» проиграл «Тоболу» — 0:1.