«Ордабасы» упустил победу над «Жетысу» и не смог обойти «Кайрат» в таблице КПЛ

Игра проходила сегодня, 16 июня, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.

На 15-й минуте бразилец Жоао Пауло забил свой девятый гол в сезоне и вывел «Ордабасы» вперед, но на 22-й защитник сборной Армении и «Жетысу» Камо Оганесян сравнял счет.

Для «Ордабасы» эта ничья стала шестой в КПЛ-2019, а для «Жетысу» — четвертой. С 27 очками шымкентцы занимают четвертое место, отставая на один балл от идущего третьим «Кайрата», а талдыкорганцы с 22 очками располагаются на шестой строчке.