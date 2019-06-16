Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Египет
Гвинея
Футбол. Сборные
19:30
Марокко
Замбия
Футбол. Сборные
20:45
Сенегал
Нигерия
Футбол. Сборные
21:00
Алжир
Мали
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис
Бурунди
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная евросезона
10Клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА
17:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» упустил победу над «Жетысу» и не смог обойти «Кайрат» в таблице КПЛ

Футболисты «Жетысу» сыграли вничью с «Ордабасы» в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 16 июня, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.

На 15-й минуте бразилец Жоао Пауло забил свой девятый гол в сезоне и вывел «Ордабасы» вперед, но на 22-й защитник сборной Армении и «Жетысу» Камо Оганесян сравнял счет.

Для «Ордабасы» эта ничья стала шестой в КПЛ-2019, а для «Жетысу» — четвертой. С 27 очками шымкентцы занимают четвертое место, отставая на один балл от идущего третьим «Кайрата», а талдыкорганцы с 22 очками располагаются на шестой строчке.

В других матчах 14-го тура «Астана» разгромила «Кайсар» — 4:1, «Шахтер» сыграл вничью с «Атырау» — 1:1, «Окжетпес» уступил «Кайрату» — 0:2, «Тараз» и «Иртыш» обошлись без голов — 0:0, а «Актобе» проиграл «Тоболу» — 0:1.

Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ордабасы
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Мэнни Пакьяо поддержал Геннадия Головкина перед боем со Стивом Роллсом
Снова Мария: Шарапова возвращается на корт
Контракт Панарина, награда для Кучерова: гид по межсезонью НХЛ
«Ливерпуль» отказался продавать Салаха за 170 млн евро
Российский экипаж финишировал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Маурицио Сарри назначен главным тренером «Ювентуса»
Россиянка выиграла турнир в Польше с лучшим результатом сезона
«Бавария» сделала предложение об аренде футболиста «Реала»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь