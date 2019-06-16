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17:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Директор «Челси» Грановская объяснила, почему Сарри покинул клуб

Директор «Челси» Марина Грановская объяснила, что Маурицио Сарри покинул команду по семейным причинам, информирует официальный сайт лондонцев. Сегодня, 16 июня, стало известно, что 60-летний итальянец возглавит «Ювентус».

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Источник: AFP 2019

Сарри тренировал «Челси» с июля 2018 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы в сезоне-2018/19 и заняла третье место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: Лэмпард возглавит «Челси» после ухода Сарри

«В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио ясно дал понять, что очень хочет вернуться в родную страну, объяснив, что у него есть весомые причины снова начать работать в Италии. Он также посчитал, что сейчас ему важно быть ближе к семье и своим пожилым родителям. Маурицио покидает “Челси” с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, а также за победу в Лиге Европы и третье место в Премьер-лиге. Поздравляем его с получением большой роли в серии А и желаем удачи в будущем», — написано в заявлении пресс-службы «Челси».

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