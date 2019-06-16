Директор «Челси» Грановская объяснила, почему Сарри покинул клуб

«В ходе переговоров после финала Лиги Европы Маурицио ясно дал понять, что очень хочет вернуться в родную страну, объяснив, что у него есть весомые причины снова начать работать в Италии. Он также посчитал, что сейчас ему важно быть ближе к семье и своим пожилым родителям. Маурицио покидает “Челси” с благодарностью от всех нас за работу, которую он и его помощники проделали в течение сезона, а также за победу в Лиге Европы и третье место в Премьер-лиге. Поздравляем его с получением большой роли в серии А и желаем удачи в будущем», — написано в заявлении пресс-службы «Челси».